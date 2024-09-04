İspanya Merkez Bankası’nın yeni başkanı Jose Luis Escriva oldu

Jose Luis Escriva, İspanya Merkez Bankası Başkanlığı görevine atandı. Maliye Bakanı Carlos Cuerpo İspanyol parlamentosuna yaptığı açıklamada, Jose Luis Escriva'nın İspanya MB'nin başına geçeceğini söyledi.

Herhangi bir partiye bağlı olmayan Escriva, son dört yıldır Sanchez hükümetinde bakanlık yapıyordu. Escriva, görev süresi Haziran ayında sona eren Pablo Hernandez de Cos'un yerini aldı.

Cuerpo, Escriva'nın Euro Bölgesi para politikasının oluşturulmasında ve İspanya'nın yerel bankacılık sektörünün düzenlenmesinde öncü bir rol oynayacağını söyledi. 63 yaşındaki Escriva, 12 Eylül'de yapılacak ECB Yönetim Konseyi toplantısına katılacak.