İspanya'da konut krizine karşı 40 şehirde protestolar yapıldı!

İspanya’da 40 şehirde aynı anda düzenlenen gösterilerde “insana yakışır konut hakkı” için tarihi bir seferberlik yapıldı.

Binlerce protestocu, ülkede oluşan konut krizine çözüm için 40 şehirde eş zamanlı gösteriler düzenledi.

Gösterileri organize edenler; kiracı hakları, mahalle hareketleri ve diğer sosyal gruplarından oluşan gruplar olurken, hükümeti konut piyasasını “iş modeline” dönüştürmekle suçladılar.

Protestocu gruplardan biri, "Korku taraf değiştirdi: Daha fazla değişiklik talep etmeyeceğiz; örgütlüyüz ve rantçılığa karşı bir planımız var” açıklaması yaptı.

Tarihi nitelikte

Protestolar, 10 yıl sonra ilk olması nedeniyle bir dönüm noktası niteliğinde oldu.

Euronews’in haberine göre, başkent Madrid de dahil olmak üzere İspanya'nın dört bir yanındaki ana caddeler, cumartesi günü hareketin ayırt edici renkleri olan turuncu ve yeşile döndü.

Bir protestocu, "Bu gösteri aylarca süren görüşmelerin ardından geldi. Merkezsiz olmasını, herkesin aynı anda dışarı çıkıp devleti felç etmesini istedik. Fikir, bunun yeni bir protesto dalgasının ilk günü olması," dedi.

Gösterilerde ne talep edildi?

Protestocuların ana talepleri şu şekilde:

- Kira bedellerinin derhal düşürülmesi ve yüzde 50'ye varan oranda indirilmesi,

- Tahliye şirketlerinin yasa dışılaştırılması,

- Korunmasız ailelerin tahliyesinin yasaklanması,

- Turistik konutların kontrolsüzce yaygınlaşmasının durdurulması.

Protestoların ana çıkış noktası ne?

İspanya'nın konut krizine karşı kitlesel seferberlik ilk olarak geçen yıl Kanarya Adaları'nda başladı. Yerel halk 'sürdürülebilir' bir turizm modeli talep etmek ve konut çözümlerinin eksikliğini kınamak için sokaklara çıktı.

O zamanlar Tenerife Kiracılar Birliği, "Konut, çok az ailenin erişebileceği bir lüks haline geldi” demişti.

Daha sonra girişim, "Malaga yaşamak için, hayatta kalmak için değil" sloganıyla desteklendi. Ardından Madrid, Barselona, ​​Valensiya ve Bilbao gibi diğer şehirler de bunu izledi.

İspanya'nın kiracı sendikalarına göre, konut durumu kritik seviyelere ulaştı ve kiraların son iki yılda yüzde 18'den fazla arttığı bildirildi. Bu arada, ücretler durgun kalmaya devam ediyor.

Ibiza gibi bazı turistik bölgelerde, kira fiyatları çoğu durumda normal maaşın yüzde 100'ünü aşarken, Cáceres gibi diğer bölgelerde 'kiralar geçen yıl şehirde yüzde 17 ve il düzeyinde yüzde 27 arttı.'

Protestoların nedeni turizm ve emlak spekülasyonu

Bazı sosyal hareketlerin öncülük ettiği gösteriler, krizin doğrudan nedenini kontrolsüz turizme ve emlak spekülasyonuna bağlıyor.

'València no està en Venda' (Valencia satılık değil) adlı platform, "Şehir modeli metalaştırılıyor, mahalleyi dışlıyor, çünkü turizm endüstrisi mahallelerimizi sömürüyor" diyor.

Kanarya Adaları ve Balear Adaları gibi bölgelerde, coğrafi kısıtlamalar ve turist baskısı nedeniyle durum özellikle ciddiyet barındırıyor.

Kanarya Adaları'ndaki bazı gruplar, "Eşi benzeri görülmemiş acil bir konut kriziyle karşı karşıyayız. Tahliyeler, karşılanamayan kiralar ve nüfus bu temel hakka erişemezken konut spekülasyonu" diye yakınıyor.

Protestoların organizatörleri, ülke çapındaki gösterilerin İspanya'da insan onuruna yakışır, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir konut hakkı mücadelesinde önemli bir etki yaratacağından emin olduklarını söylüyorlar.