İspanya'da sel felaketi: Can kaybı 211'e çıktı

İspanya, yıkıcı sel felaketinin ardından yaralarını sarmak için çabalıyor. Kurtarma ekipleri bugün caansız bedenleri arama çalışmalarına yeniden başladı.

1973'ten bu yana en büyük felaketi yaşayan İspanya'da kasabalar günlerdir sular altında.

Altyapı harap olurken, hayatta kalanları bulma umudu azalıyor.

Sanchez, takviye asker gönderiyor

Şimdiye kadar 211 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölümlerin neredeyse tamamı, doğu Valensiya bölgesinde kaydedildi.

Binlerce asker, polis ve sivil muhafız burada ceset aramak için enkaz ve çamur temizliyor.

Başbakan Pedro Sanchez, bugün yaptığı açıklamada, bölgeye 10 bin asker ve polis daha göndereceğini duyurdu.

Sanchez televizyonda yaptığı konuşmada, bölge liderinin 5 bin asker daha talebini kabul ettiğini ve 5 bin polis memuru ve sivil muhafızın daha görevlendirileceğini kendisine bildirdiğini söyledi.

"Daha fazla ölüm ortaya çıkacak"

Yetkililer onlarca kişiden haber alınamadığını, ancak telefon ve ulaşım ağlarının ciddi şekilde zarar görmesi nedeniyle kesin bir rakam belirlemenin zor olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, dün Cadena Ser radyo kanalına verdiği demeçte daha fazla ölümün ortaya çıkacağına inanmanın “makul” olduğunu söyledi.

Telefon ve internet hizmetlerinin yeniden çalışmaya başlamasıyla birlikte tahmini kayıp sayısının da düşeceği umuluyor.

Öncelik yardımların dağıtılması

Düzenin yeniden sağlanması ve günlerdir gıda, su ve elektrikten mahrum olan kasaba ve köylere yardım dağıtılması öncelikli konular arasında yer alıyor.

Yetkililer, sel felaketinden önce uyarı sistemlerinin yeterliliği konusunda eleştirilere maruz kalırken, bazı bölge sakinleri de felakete müdahalenin çok yavaş olduğundan şikayet etti.

"Daha fazlasını isteyebilirler"

Valensiya bölgesi başkan yardımcısı Susana Camarero, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, temel ihtiyaç malzemelerinin “ilk günden itibaren” erişilebilir tüm yerleşim yerlerine ulaştırıldığını belirtti.

Ancak etkilenen sakinlerin daha fazlasını istemesinin “mantıklı” olduğunu da sözlerine ekledi.

Örnek dayanışma

Binlerce Valensiyalı, dün temizlik çalışmalarına yardımcı olmak için sokaklara döküldü.

Camarero, bazı belediyelerin kendilerine ulaşan “dayanışma ve yiyecek miktarı karşısında şaşkına döndüklerini” söyledi.

Dayanışma dalgasının bugün de devam ettiğini ve yaklaşık bin kişinin Akdeniz kıyısındaki Valensiya kentinden sellerin harap ettiği yakın kasabalara doğru yola çıktığı bildirildi.

Ancak yetkililer, acil durum hizmetlerinin çalışmasını engelleyecek yollardaki tıkanıklığı önlemek için onları evlerinde kalmaya çağırdı.

İnsan kaynaklı iklim değişikliği, şiddeti artırıyor

Salı günü sellere yol açan fırtına, soğuk havanın Akdeniz'in ılık suları üzerinde hareket etmesiyle oluştu.

Bunun, yılın bu zamanları için yaygın bir durum olduğu belirtiliyor.

Ancak bilim insanları, insan faaliyetlerinin yol açtığı iklim değişikliğinin bu tür aşırı hava olaylarının şiddetini, uzunluğunu ve sıklığını artırdığı konusunda uyarıyor.