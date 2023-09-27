İsrail, ABD'nin Vize Muafiyet Programı'na dahil edildi

ABD, turizm ve iş için ülkeye 90 günlüğüne vizesiz giriş imkanı tanıyan Vize Muafiyet Programı'na İsrail'i dahil ettiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kararın ABD İç Güvenlik Bakanlığıyla yürütülen istişareler sonucu alındığı aktarılan açıklamada, bu adımın İsrail ve ABD arasındaki ekonomik ve insani bağları güçlendireceği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail vatandaşlarının Seyahat Onayı Elektronik Sistemine kayıt yaparak, ABD'ye turizm ve iş seyahatleri için 90 günlüğüne vizesiz giriş yapabileceği bildirildi.

İsrail'in seyahat politikaları güncellendikten sonra ABD vatandaşlarının da İsrail'e aynı amaçlarla 90 günlüğüne vizesiz giriş yapabileceği duyurulan açıklamada, bunun Filistin'deki ABD vatandaşları için de geçerli olacağı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bu önemli başarı, Filistin topraklarında dahil olmak üzere ABD vatandaşlarının hareket serbestisini artıracak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İsrail'in gerekli koşulları uygulamaya devam edip etmeyeceğini denetlemeye devam edeceği aktarılan açıklamada, İsrail'in Vize Muafiyet Programı'na dahil edilen 41. ülke olduğu bilgisi paylaşıldı.

Demokratlardan 15 senatör, Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup yazarak İsrail'in söz konusu programa dahil edilmesine ilişkin endişelerini dile getirmişti. Blinken'a "acele etmemesi" çağrısında bulunan senatörler, İsrail'in koşulları yerine getirdiğinden ve mütekabiliyet ilkesini uygulayacağından emin olunmasını talep etmişti.