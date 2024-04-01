İsrail Başbakanı Netanyahu ameliyat oldu
İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Netanyahu'nun fıtık ameliyatı olduğu ve operasyonun başarılı geçtiği açıklandı. Netanyahu, 2013 yılında da fıtık sebebiyle operasyon geçirmişti.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun operasyon sırasında 'tam anestezi' altında olacağı bildirildi. Açıklamaya göre, fıtık, rutin sağlık kontrolü sırasında tespit edildi.
İsrail Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yariv Levin, geçici olarak Netanyahu'nun yerine başbakanlık görevine vekalet edecek.
Netanyahu'nun tedavi edildiği hastanede başarılı bir fıtık ameliyatı geçirdikten sonra bilincinin yerinde olduğu ve ailesiyle konuştuğu aktarıldı.
2013'te de ameliyat olmuştu
Benjamin Netanyahu, Ağustos 2013'te, başbakan olduğu dönemde de bir fıtık ameliyatı geçirmişti. O dönemde yapılan açıklamada, Netanyahu'nun göbek deliği çevresinde 'olağan dışı bir acı' hissetmesi üzerine muayene edildiği ve yapılan tetkiklerin sonucunda fıtık olduğunun anlaşıldığı ifade edilmişti.