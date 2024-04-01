İsrail Başbakanı Netanyahu ameliyat oldu

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun operasyon sırasında 'tam anestezi' altında olacağı bildirildi. Açıklamaya göre, fıtık, rutin sağlık kontrolü sırasında tespit edildi.

İsrail Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yariv Levin, geçici olarak Netanyahu'nun yerine başbakanlık görevine vekalet edecek.

Netanyahu'nun tedavi edildiği hastanede başarılı bir fıtık ameliyatı geçirdikten sonra bilincinin yerinde olduğu ve ailesiyle konuştuğu aktarıldı.

2013'te de ameliyat olmuştu

Benjamin Netanyahu, Ağustos 2013'te, başbakan olduğu dönemde de bir fıtık ameliyatı geçirmişti. O dönemde yapılan açıklamada, Netanyahu'nun göbek deliği çevresinde 'olağan dışı bir acı' hissetmesi üzerine muayene edildiği ve yapılan tetkiklerin sonucunda fıtık olduğunun anlaşıldığı ifade edilmişti.