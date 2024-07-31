  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail boykotları 3 büyük markanın satışlarını olumsuz etkiledi
Takip Et

İsrail boykotları 3 büyük markanın satışlarını olumsuz etkiledi

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, dünya genelinde markaların satışlarını etkileyen boykot dalgasını tetikledi. McDonald's 2020'den bu yana ilk kez satışlarında gerileme yaşadı. Starbucks ve KFC gibi büyük markalar da boykotlardan olumsuz etkilendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail boykotları 3 büyük markanın satışlarını olumsuz etkiledi
Takip Et

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın satışlarını etkiledi. Şirket, 2024 yılının ikinci çeyreğinde satışlarında yüzde 1'lik bir düşüş yaşadı.

2020'den bu yana ilk kez gerçekleşen bu gerileme satışlarla beraber gelir ve kar durumunu da etkiledi. Şirketin geliri ikinci çeyrekte 6,49 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin altında kaldı. Net kar ise yüzde 12 azaldı.

Starbucks ve KFC'nin de satışları düştü

İsrail boykotundan etkilenen diğer markalar da kahve zinciri Starbucks ve ABD'li restoran zinciri KFC oldu.

Orta Doğu ve Asya ülkelerinde boykot edilen ABD'li kahve zinciri, 2024 yılının ilk çeyreğinde gelirlerinde boykot nedeniyle düşüş yaşadı.

Ocak-Mart döneminde gelirleri, yıllık bazda yüzde 2 azalarak 8,6 milyar dolara geriledi.

Restoran zinciri KFC ise Nisan ayında İsrail karşıtı boykotun ardından Malezya'da 108 şubesini geçici olarak kapattı.

Hamas Lideri Haniye öldürüldüSon dakika: Hamas Lideri Haniye öldürüldüDünya
ABD'den Haniye suikastına ilk açıklama: Saldırı olursa İsrail'e yardım ederizABD'den Haniye suikastına ilk açıklama: Saldırı olursa İsrail'e yardım ederizDünya
Dışişleri Bakanlığı: Haniye’nin katledilmesini lanetliyoruzDışişleri Bakanlığı: Haniye’nin katledilmesini lanetliyoruzGündem
31 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...31 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi

 

Dünya
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Haniye tepkisi: Pişman edeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Haniye tepkisi: Pişman edeceğiz
Haniye'nin cenaze töreni belli oldu
Haniye'nin cenaze töreni belli oldu
Maduro: Elon Musk, Venezuela'yı ele geçirmek için takıntılı bir adama dönüştü
Maduro: Musk, Venezuela'yı ele geçirmek için takıntılı bir adama dönüştü
Rusya'dan Haniye açıklaması: Gerilimin tırmanmasına yol açacaktır
Rusya'dan Haniye açıklaması: Gerilimin tırmanmasına yol açacaktır
ABD'den Haniye suikastına ilk açıklama: Saldırı olursa İsrail'e yardım ederiz
ABD'den Haniye suikastına ilk açıklama: Saldırı olursa İsrail'e yardım ederiz
Tel Aviv yönetimi, İsrail'in kuzeyini uçuşlara kapattı
Tel Aviv yönetimi, İsrail'in kuzeyini uçuşlara kapattı