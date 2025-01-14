İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Rav İsak Haleva için Türkçe taziye mesajı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, “Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Birkaç yıl önce beni İstanbul'da sinagogda ağırladıklarında cemaatle birlikte paylaştığımız duygulu dua anlarını asla unutmayacağım. Büyük bir lider ve eğitimci olarak hatırlanacak olan Hahambaşı; sadece Türkiye'deki kadim Yahudi cemaatine önderlik etmekle kalmamış, aynı zamanda farklı inançlara sahip insanlar arasında, özellikle de Yahudiler ve Müslümanlar arasında diyalog ve dostluğun savunucusu olmuştur. Hahambaşı Rav Haleva'nın sesi çok özlenecek olsa da, mirası gelecek nesiller için yol gösterici bir ışık olarak hizmet edecektir. Ailesine, Türkiye'deki, İsrail'deki ve dünyadaki Türk Yahudi Toplumu mensuplarına en derin taziyelerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Herzog aynı mesajı İngilizce ve İbranice olarak da paylaştı.