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Suriye yönetiminden Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberindeki üst düzey heyetle yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Haber Merkezi
AA
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Suriye yönetiminden Türkiye'ye üst düzey ziyaret
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Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şeybani'nin, beraberindeki "üst düzeyli heyetle" yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, "Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız (Hakan Fidan), Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

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