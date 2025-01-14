ABD'de Pete Hegseth'in Savunma Bakanlığı adaylığı için Senato onay süreci başladı

Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin düzenlediği oturuma Hegseth ailesiyle geldi.

Oturumun açılış konuşmasını yapan Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker, Hegseth'in Savunma Bakanlığını yönetme adaylığını "alışılmadık" olarak nitelendirirken ancak bu tercihin Trump için uygun olduğunu söyledi.

Wicker, Hegseth'in Savunma Bakanlığı adaylığını, Trump’ın 2016 Başkanlık seçimleri için adaylığını açıklamasına benzetti.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi kıdemli Demokrat üyesi Rhode Island Senatörü Jack Reed ise açılış konuşmasında, Hegseth'in askeri hizmetine saygı duyduğunu ancak bu pozisyon için yeterli nitelikte olmadığını ifade etti.

Reed, Hegseth hakkında gündeme gelen suçlamaların "son derece endişe verici" olduğuna işaret ederek, "Size karşı endişe verici kamu raporlarını kabul etmeliyiz. Bunlar herhangi bir askerin orduda herhangi bir liderlik pozisyonunda bulunmasını diskalifiye eder. Savunma Bakanı olarak onaylanması ise hiç söz konusu olamaz." dedi.

Senatörlerin açılış konuşmalarının ardından, Minnesota'dan eski Cumhuriyetçi ABD Senatörü Norm Coleman ile Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Florida'dan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Michael Waltz, tanık olarak Hegseth'in adaylığını destekleyen konuşmalar yaptı.

Hegseth, konuşması sırasında protesto edildi

Oturumda konuşma yapan Hegseth de kendisine yönelik kamuoyundaki içki ve kadın düşkünlüğü suçlamalarının "sol görüşlü medya" tarafından düzenlenen karalama kampanyasının bir parçası olduğunu savundu.

Saldırıların kendisiyle ilgili değil Trump'la ilgili olduğunu iddia eden Hegseth, bu saldırılara katlanmaya razı olduğunu, gerçeği ve itibarını savunmaya devam edeceğini söyledi.

Hegseth'in konuşması, salonda bulunan protestocularca birkaç kez kesildi. Kongre polisi tarafından dışarı çıkarılan protestoculardan biri Hegseth'i "kadın düşmanı" olarak nitelerken, diğerleri ise askerliği sırasında "bebekleri öldürmek" ve "emri altında bulunanların intiharına neden olmakla" suçladı. ​​​​​​​

Hegseth, cinsel saldırı iddiaları ve Müslümanlarla ilgili ifadeleri

Trump'ın Savunma Bakanı adayı Hegseth, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları ve Müslümanlarla ilgili ifadeleri nedeniyle gündeme gelmişti.

Hegseth, hakkındaki cinsel taciz iddiasını yalanlayarak olayın "rızaya dayalı" yaşandığını savunmuştu.

Hegseth'in ayrıca 2015'te bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün." diye bağırdığı iddia edilmişti.