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İsrail duyurdu: Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyin öldürüldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılarda Hizbullah Karargah Başkanı Sühely Hüseyin Hüseyni'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Haber Merkezi
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İsrail duyurdu: Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyin öldürüldü
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İsrail ordusu dün gece Beyrut'ta Hizbullah'a ait istihbarat karargahına saldırdığını bildirmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın başkenti Beyrut'un yanı sıra diğer bölgelerinde ve Bekaa Vadisi'nde silah üretim tesisleri, bir fırlatma sahası ve diğer askeri altyapıyı hedef aldığını iddia etmişti.

İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah üslerine düzenlediği saldırının ardından İsrail ordusu, Hizbullah Karargah Başkanı Sühely Hüseyin Hüseyni'nin öldürüldüğünü duyurdu.

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