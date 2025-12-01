İsrail, Gazze’nin güneyine yoğun ateş açtı

  1. Ekonomim
İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyine topçu ateşi ve helikopter saldırıları düzenledi. İsrail ordusu ateşkesin ilk 50 gününde anlaşmayı 591 kez ihlal etti.

İsrail ordusu, Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

İsrail, ateşkesin ilk 50 gününde anlaşmayı 591 kez ihlal etti

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail topçu birlikleri Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğu bölgelerini yoğun şekilde hedef aldı. Saldırıya uğrayan alanlardan yoğun duman yükseldi. Han Yunus kentinin doğu kesimleri de İsrail ordusuna ait bir helikopterden açılan yoğun ateşin hedefi oldu. Gazze’deki Filistin hükümeti ise dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun ateşkesin ilk 50 gününde anlaşmayı 591 kez ihlal ettiğini, bu saldırılarda 357 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 903 kişinin yaralandığını duyurdu.

