İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: İran saldırısına yanıt verilecek

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halevi, İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği saldırıda "hafif" hasar oluştuğu söylenen İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü ziyaret etti. Halevi, burada İran'ın "İsrail'in stratejik yeteneklerine zarar vermek istediğini" ama bu saldırıya hazırlıklı olduklarını dile getirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, "İleriye bakıyoruz, adımlarımızı düşünüyoruz ve bu kadar çok füzenin, seyir füzesinin ve İHA'nın İsrail topraklarına fırlatılması bir yanıtla karşılık bulacaktır." ifadesini kullandı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de düzenlediği basın toplantısında İran saldırısında birisi pist yakınına, ikisi açık alana ve biri de bir binanın yakını olmak üzere 4 füzenin Nevatim Hava Üssü'ne isabet ettiğini belirtti.

Hasarın "küçük" olduğunu ifade eden Hagari, Nevatim Hava Üssü'nün her zamanki gibi faaliyet gösterdiğini kaydetti.