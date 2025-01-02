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İsrail heyeti, Hamas'la esir takası müzakereleri için yarın Doha'ya gidecek

İsrail heyetinin Hamas ile yürütülen dolaylı esir takası müzakereleri için yarın Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği bildirildi.

AA
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İsrail heyeti, Hamas'la esir takası müzakereleri için yarın Doha'ya gidecek
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İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mossad ve ordu yetkililerinin de aralarında olduğu müzakere heyetinin Doha'ya gitmesine onay verdiği belirtildi.

Yerel basın, İsrail heyetinin müzakereleri görüşmek için yarın Doha'ya gideceğini yazdı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da 2 gün önce yer alan haberde, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki sağ İsrailli esirlerin listesini hazırlayabilmek için 1 haftalık geçici ateşkes talep ettiği belirtilmişti.

Tel Aviv yönetimi, esir takası müzakereleri için Hamas'ın elindeki İsrailli sağ esirlerin listesinin iletilmesini talep ediyor.

Hamas'ın elinde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor. Bu esirlerin en az üçte birinin ölü olduğu düşünülüyor.

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