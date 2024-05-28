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İsrail, Refah'ta yine çadır kampı vurdu: Çok sayıda can kaybı var

İsrail ordusu Refah'ta yeniden Filistinlilerin barındığı bir çadır kampa saldırı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı saldırı sonucunda en az 21 kişinin öldüğünü, 64 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Refah'ta yine çadır kampı vurdu: Çok sayıda can kaybı var
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İsrail ordusunun Refah saldırıları uluslararası tepkilere rağmen hız kesmeden devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yine Refah'ın batısında yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırların bulunduğu bölgeye saldırı düzenlediğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucunda 21 Filistinlinin öldüğünü ve 64 kişinin de yaralandığını söyledi.

Sağlık görevlileri ve bölge sakinlerine göre, İsrail'in yeni saldırıları Refah'ın batısındaki Mawasi'de "güvenli bölge olarak belirlenen" insani yardım alanındaki yerinden edilmiş ailelerin çadırlarını hedef aldı.

Gazze acil yardım servisleri, İsrail'in Refah'taki sivillere güvenlik için taşınmalarını tavsiye ettiği kıyı bölgesi Mawasi'deki çadır kümesine dört tank mermisinin isabet ettiğini açıkladı.

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