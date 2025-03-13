İsrail Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı düzenledi
İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi.
İsrail uçakları, yerel saatle 13.45'te Meşru Dummar bölgesinde bir binayı hedef aldı.
Hedef alınan binadan dumanlar yükseldi
Saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan binadan dumanlar yükseldi. İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonun haberinde ise İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin karargahının hedef alındığı öne sürüldü. İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz açıklama gelmedi.