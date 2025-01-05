İsrail'de Netanyahu-Ben Gvir gerginliği! Yasa tasarıları gündemden düşürüldü

İsrail'deki Walla News sitesinin haberine göre, daha önce hükümetin vergi tasarısına karşı çıkan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi'nin yasa tasarısı önerileri hükümetin desteğini kaybetti.

Koalisyonun parlamentodaki başkanı Ofir Katz, "Geçen hafta Kârların Dağıtılması yasa tasarısına karşı oy kullanan Yahudi Gücü Partisi üyelerince sunulan yasa tasarıları, koalisyonun desteğini alamayacak ve gündeme de alınmayacak." dedi.

Ben-Gvir'in partisinin "koalisyonun istikrarına önemli ve kalıcı zarar verdiğini" söyleyen Katz, kararın Ben-Gvir'in ve partisinin vergi yasa tasarısına karşı çıkması nedeniyle alındığını ifade etti.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin vergi yasa tasarısına karşı oy kullandığı için "yanıldığını" belirterek özür dilemişti.

Netanyahu ile Ben-Gvir arasında gerginlik

Netanyahu ile koalisyon ortağı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Koalisyon ortağı Ben-Gvir ve partisi Otzma Yahudit (Yahudi Gücü) milletvekilleri, Netanyahu hükümetinin geçirmek istediği vergi tasarısına karşı oy kullanacağını duyurmuştu.

Bu duyurunun ardından Netanyahu, geçirdiği prostat ameliyatının üzerinden 2 gün dahi geçmeden doktorlarının hastaneden ayrılmaması yönündeki tavsiyesine rağmen Meclise gelerek oylamaya katılmıştı.

Vergi tasarısı, Ben-Gvir ve partisinin bazı milletvekillerinin karşı oy kullanmasına rağmen 59-58 oyla kabul edilmişti.

Tasarının kabul edilmesinin ardından Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Ben-Gvir'i hedef alarak,"Bakan Ben-Gvir dahil olmak üzere koalisyonun tüm üyelerinin, İsrail tarihinin kritik bir anında koalisyonu sarsmayı ve sağcı bir hükümetin varlığını tehlikeye atmayı bırakmasını bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.





