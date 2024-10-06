  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail’den Beyrut'a ağır bombardıman!
Takip Et

İsrail’den Beyrut'a ağır bombardıman!

İsrail ordusu, Beyrut'un güney banliyölerine yönelik yeni bir saldırı başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail’den Beyrut'a ağır bombardıman!
Takip Et

İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda Hizbullah'a ait noktalar hedef alındı.

3 patlama sesi duyuldu 

Lübnan devlet medyasına göre, en az 3 patlama sesi duyuldu.

Öncesinde İsrail ordusu tarafından sivillere tahliye çağrısı yapıldı. Ordu, Lübnan'ın güneyindeki kara harekatı için İsrail'in kuzeyinde yasak ilan edilen bölge sayısını altıya çıkardı. Bu bölgelere giriş ve çıkışlar tamamen durduruldu.

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü, "İsrail ordusunun Lübnan'daki eylemleri BM güçlerini tehlikeye atıyor, bu durum kabul edilemez" açıklamasını yapmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Narin Güran'ın nerede öldürüldüğü belli oldu! Özel yöntemlerle eşyaları yıkamışlarNarin Güran'ın nerede öldürüldüğü belli oldu! Özel yöntemlerle eşyaları yıkamışlarGündem

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna-Hersek açıklaması: Bölgeye yardımlarımızı ulaştırıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna-Hersek açıklaması: Bölgeye yardımlarımızı ulaştırıyoruzGündem

 

Dünya
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Güven seviyesine adım adım ulaştık
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Güven seviyesine adım adım ulaştık
İran'da tüm uçak seferleri iptal edildi
İran'da tüm uçak seferleri iptal edildi
Papa: Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ateşkes çağrısında bulunuyorum
Papa: Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ateşkes çağrısında bulunuyorum
İsrail duyurdu! Bir Hizbullah komutanı öldürüldü
İsrail duyurdu! Bir Hizbullah komutanı öldürüldü
İtalya'da, Boeing'e hatalı parça üreten şirketlere soruşturma açıldı
İtalya'da, Boeing'e hatalı parça üreten şirketlere soruşturma açıldı
Bosna'da sel ve heyelan 16 can aldı
Bosna'da sel ve heyelan 16 can aldı