İsrail’den Beyrut'a ağır bombardıman!
İsrail ordusu, Beyrut'un güney banliyölerine yönelik yeni bir saldırı başlattı.
İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda Hizbullah'a ait noktalar hedef alındı.
3 patlama sesi duyuldu
Lübnan devlet medyasına göre, en az 3 patlama sesi duyuldu.
Öncesinde İsrail ordusu tarafından sivillere tahliye çağrısı yapıldı. Ordu, Lübnan'ın güneyindeki kara harekatı için İsrail'in kuzeyinde yasak ilan edilen bölge sayısını altıya çıkardı. Bu bölgelere giriş ve çıkışlar tamamen durduruldu.
Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü, "İsrail ordusunun Lübnan'daki eylemleri BM güçlerini tehlikeye atıyor, bu durum kabul edilemez" açıklamasını yapmıştı.
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