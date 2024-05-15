İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı: 2 ölü

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre İsrail savaş uçakları ülkenin güneyindeki Sur kenti ve El-Huş beldesi arasındaki kara yolu üzerinde bir aracı hedef aldı.

Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah Hareketi, Sur saldırısında ölenlerden birisinin kendi mensubu olduğunu duyurdu.

Açıklamada, ölen kişinin adının Hüseyin İbrahim Mekki olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ise Sur kenti yakınlarında gerçekleştirilen saldırıyı doğrulayan bir açıklama yaparak, olayda hayatını kaybeden Hüseyin İbrahim Mekki hakkında bilgiler paylaştı.

Açıklamada, Mekki'nin, Hizbullah'ın Lübnan güney cephesi saha komutanlarından olduğu ve 8 Ekim 2023'ten beri Hizbullah'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırılarda aktif rol aldığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattı üzerinde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah mensubu sayısı 297'ye yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil öldü.