İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği açıklandı. İran, İsrail'in saldırısında Devrim Muhafızları mensubu bir subayın öldüğünü duyurdu.
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan bir noktaya hava saldırısı gerçekleştirdi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.17'de Şam kırsalındaki bir noktanın İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı bildirildi.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırı sonucu hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.
İran'dan açıklama
İran, İsrail tarafından Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir subayın öldüğünü açıkladı.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberinde, İsrail'in sabaha karşı Şam'a düzenlediği saldırıda Milad Haydari adlı subayın yaşamını yitirdiğini aktardı.
Rütbesi açıklanmayan Haydari'nin İran'ın Suriye'ye gönderdiği "askeri danışmanlardan biri" olduğu belirtildi.
Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında, İsrail'in saldırısının karşılıksız kalmayacağı ifade edildi.
İran, Suriye'de bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını "askeri danışman" olarak nitelendiriyor.