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İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli öldü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği hava saldırısında, 2 Filistiinli hayatını kaybetti, 4 Filistinli yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli öldü
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Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na dron ile saldırı düzenledi.

Yaralılar Nablus'taki bir hastaneye nakledildi

Saldırıda 2 Filistinli genç hayatını kaybetti, 1'i çocuk, 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin, saldırıda yaşamını yitirenlerden birini Balata kampından Nablus'taki bir hastaneye naklettiğini, İsrail güçlerinin cenazeyi taşıyan ambulansa el koyduğunu belirtti.

Yerel kaynaklar da hava saldırısında yaralanan çok sayıda Filistinlinin Nablus'taki bir hastaneye nakledildiğini ifade etti.

Kaynaklar, İsrail askerlerinin, yaralıları taşıyan ambulansların geçişini engellediğini aktardı.

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