İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in, bu sabah Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti ile orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı hedef aldı.

İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde Filistinli "Ebu Kemil" ailesinin evini bombaladı. Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı El-Fellah okulu vuruldu. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Gazze kentinin güneybatısındaki İslam Üniversitesi çevresinde bulunan binaları ateşe verdi, çok sayıda binada ağır hasar oluştu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı da İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bulunan Muhayyem el-Cedid bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

