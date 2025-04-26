İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! 22 Filistinli yaşamını yitirdi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde "Hur" ailesinin evini bombaladı. Saldırı sonucu evde bulunan 10 kişi hayatını kaybetti.

Sivil savunma ekipleri, yıkılan evin enkazı altında çok sayıda kişinin bulunduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda "Ebu Abdu" ailesine ait evi bombalaması sonucu da 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kenti ile doğudaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda ise 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde bulunan Kuveyt Hastanesi yakınında sivillerin toplandığı bir noktanın hedef alınması sonucu 3 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide bölgesinde de bir ev hedef alındı, 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail topçu birlikleri de Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini, özellikle Gazze kentinin doğu kesimlerini ve Refah'ın batısını yoğun şekilde bombaladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 56 ölü ve 108 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 483 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bin 495'e, yaralıların sayısının da 117 bin 524'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail askerlerinin iki ay önce yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şehit Ahmed İbrahim Nasasira (32), yaklaşık iki ay önce işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu Nablus kentinin doğusundaki Beyt Furik beldesinde ağır yaralanmıştı ve aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.

UNRWA: Gazze'de salgın hastalıkların yayılacak

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıların, büyük miktarda atık birikmesine ve bunun da hastalıkların yayılmasına neden olduğu belirtildi.

UNRWA'nın tüm ulaşılabilir noktalarda katı atık toplama ve taşıma hizmeti vermeye devam ettiği aktarılan açıklamada, UNRWA ekiplerinin 150 kanalizasyon rögarını temizleyerek 23 bini aşkın yerinden edilmiş kişiye hizmet verdiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'den Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı derhal kaldırması ve ateşkesin yeniden sağlanması talep edildi.

Gazze Şeridi'ndeki belediyeler birçok kentte yüz binlerce ton atığın biriktiği ve bunun insan sağlığı ve çevre üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail ordusunun, belediye ekiplerinin Gazze Şeridi'nin yerleşim bölgelerinden uzakta bulunan ana çöp sahalarına erişimini engellemesinden dolayı atıkların biriktiği ifade ediliyor.

İsrail'in sınır kapılarını kapatarak yardım ve yakıtın Gazze Şeridi'ne girişini engellemesi bu tür hizmetlerin de aksaması sonucunu doğurdu.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 111 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 483 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 51 bin 495 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 495'e, yaralıların sayısının da 117 bin 524'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.