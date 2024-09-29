  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'in Gazze'de can kaybı 41 bin 595'e yükseldi
Takip Et

İsrail'in Gazze'de can kaybı 41 bin 595'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 595'e yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in Gazze'de can kaybı 41 bin 595'e yükseldi
Takip Et

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 359 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 9 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 41 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 595'e, yaralı sayısının da 96 bin 251'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Dünya
Trump, Google'a yargı tehdidi
Trump, Google'a yargı tehdidi
Rusya: Ukrayna, Rusya topraklarına 125 İHA ile saldırdı
Rusya: Ukrayna, Rusya topraklarına 125 İHA ile saldırdı
Nasrallah'ın cenazesi devasa çukurdan vinç yardımıyla çıkarıldı!
Nasrallah'ın cenazesi devasa çukurdan vinç yardımıyla çıkarıldı!
İsrail duyurdu: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü
İsrail duyurdu: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü
Almanya'dan ilginç karar! "Nehirden denize" sloganını söyleyene vatandaşlık vermeyecek
Almanya'dan ilginç karar! "Nehirden denize" sloganını söyleyene vatandaşlık vermeyecek
Green Card başvuru tarihleri 2024 2025 : ABD Green Card başvurusu ne zaman?
Green Card başvuru tarihleri 2024 2025 : ABD Green Card başvurusu ne zaman?