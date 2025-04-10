  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 4 Filistinli daha hayatını kaybetti
Takip Et

İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 4 Filistinli daha hayatını kaybetti

Ateşkesi bozan İsrail2in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 4 Filistinli daha hayatını kaybetti
Takip Et

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırı düzenledi.

Han Yunus'ta sivillerin sığındığı bir çadırın bombalanması sonucu 2 Filistinli, kentin doğusundaki evlere yapılan topçu saldırılarında ise 1 çocuk hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Ez-Zehra'da yine evsiz kalan Filistinlilerin çadırlarının bombalanması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze ve Refah kentlerindeki çeşitli bölgelere de hava saldırılarını sürdürdü.

Gazze, Han Yunus ve Beyt Lahiya kentlerinde de yoğun topçu atışları yapıldı.

⁠⁠Ateşkesi bozan İsrail, Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1482 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 688 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 50 bin 846 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 846’ya, yaralıların sayısı da 115 bin 729’a yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin çıkışından İsrail rahatsız olduFransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin çıkışından İsrail rahatsız olduDünya
ABD'li Senatör Bernie Sanders'dan, Trump'ın izlediği politikalara sert tepki!ABD'li Senatör Bernie Sanders'dan, Trump'ın izlediği politikalara sert tepki!Dünya

 

Dünya
ABD'li Senatör Bernie Sanders'dan, Trump'ın izlediği politikalara sert tepki!
ABD'li Senatör Bernie Sanders'dan, Trump'ın izlediği politikalara sert tepki!
Çin'den sosyal medyaya olağanüstü sansür: "yüzde 104" demek yasaklandı
Çin'den sosyal medyaya olağanüstü sansür: "yüzde 104" demek yasaklandı
ABD, İran merkezli 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı
ABD, İran merkezli 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı
Dominik'te facia: Çatısı çöken gece kulübünde ölenlerin sayısı 184'e çıktı
Dominik'te facia: Çatısı çöken gece kulübünde ölenlerin sayısı 184'e çıktı
Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da! Kritik görüşme başladı
Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da! Kritik görüşme başladı
Trump, 'Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapmak' için su kısıtlamalarını kaldırdı
Trump, 'Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapmak' için su kısıtlamalarını kaldırdı