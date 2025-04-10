İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 4 Filistinli daha hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırı düzenledi.

Han Yunus'ta sivillerin sığındığı bir çadırın bombalanması sonucu 2 Filistinli, kentin doğusundaki evlere yapılan topçu saldırılarında ise 1 çocuk hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Ez-Zehra'da yine evsiz kalan Filistinlilerin çadırlarının bombalanması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze ve Refah kentlerindeki çeşitli bölgelere de hava saldırılarını sürdürdü.

Gazze, Han Yunus ve Beyt Lahiya kentlerinde de yoğun topçu atışları yapıldı.

⁠⁠Ateşkesi bozan İsrail, Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1482 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 688 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 50 bin 846 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 846’ya, yaralıların sayısı da 115 bin 729’a yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.