  İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 21 kişi yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 21 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor. Sabah saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 21 kişi yaşamını yitirdi
Filistin resmi ajansı WAFA'nın bölgedeki sağlık kaynaklarından aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilere yönelik katliamlarına aralıksız devam ediyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor

Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesindeki Taberiye İstasyonu ve Kuyu 19 mevki çevresinde yerinden edilenlerin barındığı çadırlara düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin batısındaki Sudaniye bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırların hedef alındığı saldırıda ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Hava semtinde bir evi bombalaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki Ebu Husni Caddesi'nde bir arada bulunan vatandaşlara yönelik İsrail ordusuna ait insansız hava araçları tarafından ateş açıldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

