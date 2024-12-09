İsrail'in Gazze'ye saldırıları 430 gündür sürüyor! Can kaybı 44 bin 758'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 430 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 50 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 44 bin 758 kişi hayatını kaybetti, 106 bin 134 kişi yaralandı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 758'e, yaralı sayısının da 106 bin 134'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail askerleri, Gazze'nin güneyinde daha önce bombaladığı El-İstikame Camisi'nin minaresini yıktı

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan, daha önce bombaladığı El-İstikame Camisi'nin minaresini yıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre İsrail askerleri, Refah kentinin doğusundaki El-Cenine Mahallesi'ne girdi ve burada yer alan El-İstikame Camisi'nin minaresini tahrip etti.

Görüntülerde, İsrail'e ait askeri araçlar ve buldozerlerin, caminin minaresini yıktığı görüldü.

İsrail savaş uçakları, daha önce camiyi bombalamış, saldırılar sonucu hasar gören ibadethane kullanılamaz hale gelmişti.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan son açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırılarında 819 cami tamamen yıkılırken saldırılarda 153 cami ciddi şekilde hasar gördü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 664 Filistinli öldü, 105 bin 976 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivillere ait konutları ve yerinden edilenlerin sığındığı okulları hedef almaya devam ediyor.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Cibaliya beldesinin Halebi kavşağındaki sivillerin hedef alındığı bombardımanda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri Gazze Şeridi'nin kuzeyinde birçok bölgeyi bombaladı. Saldırılar Beyt Lahiya ve Cibaliya beldelerinde yoğunlaştı.

İsrail askerleri, Beyt Lahiya'da yerinden edilmiş kişilerin barındığı "Zeyd bin Harise" okulunu ateşe verdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin baskın düzenledikleri okulun sınıflarından çıkan alevler görüldü.

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivillere ait binalara saldırılar düzenleyerek havaya uçurdu. Söz konusu bölgelerde eş zamanlı olarak İsrail askeri araçlarından ateş açıldı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki El-Istafavi bölgesi civarındaki ve Cibaliya'daki konutları hedef alan İsrail ordusu, kentin güneybatısındaki Tel el-Hava Mahallesi'ne de saldırılar düzenledi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu daha hedef aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yerinden edilmiş kişilerin barındığı "Ebu Hüseyin Okulu"nu hedef aldı.

Saldırı sonucu okulun büyük kısmı yıkılırken ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresindeki bir ev ve bir grup sivili hedef alan iki hava saldırısında çok sayıda Filistinli öldü veya yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 758 Filistinli öldü, 106 bin 134 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.