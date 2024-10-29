İsrail'in güneyindeki Askalan'da İHA düştü
İsrail'in güneyinde Gazze Şeridi yakınındaki Askalan kentinde bir insansız hava aracının (İHA) açık alana düştüğü bildirildi.
AA
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın ordudan aktardığına göre, ülkenin kuzeyindeki Askalan kentinde açık alana bir İHA düştü.
İHA'nın düşmesi sonucu yaralanan olmadı
Olayda yaralanan olmadığı ve ordunun İHA'nın nereden gönderildiğini belirlemek için çalışma yürüttüğü belirtildi.
Haberde, İHA'nın Lübnan veya Irak'tan gönderildiğinin değerlendirildiğine yer verildi.
Askalan şehri, İsrail'in güneyinde Gazze Şeridi yakınında bulunuyor.
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