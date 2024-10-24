  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 574'e yükseldi
Takip Et

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 574'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 artarak, 2 bin 574'e yükseldiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 574'e yükseldi
Takip Et

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 574'e yükseldi

İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 28 kişinin öldüğü ve 139 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 574'e, yaralananların sayısının da 12 bin 1'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Harris kararsız seçmenlerle bir araya geldi! Gazze ve İsrail konusunda net mesajlar veremediHarris kararsız seçmenlerle bir araya geldi! Gazze ve İsrail konusunda net mesajlar veremediDünya

 

Dünya
Çin'den İran'a destek mesajı: Çin, her koşulda İran ile dostane işbirliğini geliştirmeyi sürdürecek
Çin'den İran'a destek mesajı: Çin, her koşulda İran ile dostane işbirliğini geliştirmeyi sürdürecek
Harris kararsız seçmenlerle bir araya geldi! Gazze ve İsrail konusunda net mesajlar veremedi
Harris kararsız seçmenlerle bir araya geldi! Gazze ve İsrail konusunda net mesajlar veremedi
ABD seçimlerine geri sayım: Trump ve Harris başa baş gidiyor
ABD seçimlerine geri sayım: Trump ve Harris başa baş gidiyor
Avrupa ülkeleri TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı
Avrupa ülkeleri TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski’den TUSAŞ açıklaması: Şok ve üzüntü duyuyoruz
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski’den TUSAŞ açıklaması
ABD’den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
ABD’den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız