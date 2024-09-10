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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 20’ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 20’ye, yaralıların sayısının 94 bin 925’e yükseldi.

Haber Merkezi
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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 20’ye yükseldi
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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 339 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 32 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 100 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 20’ye, yaralıların sayısının 94 bin 925’e yükseldiği kaydedildi.

Han Yunus kentinde ölenlerin sayısı 19 olarak açıklanmıştı

İsrail, Gazze Şeridi’nde daha önce güvenli bölge olarak ilan ettiği yerinden edilen sivillerin çadırlarının bulunduğu Han Yunus kentindeki El Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlemişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını 19 olarak açıklarken 60 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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