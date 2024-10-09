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İsrailli askerler duyurdu: Esir takası yapılmazsa orduda görev yapmayacağız

İsrail'de 130 asker, imzaladıkları mektupla Tel Aviv yönetiminden Gazze Şeridi'ndeki esirlerin getirilmesi için Hamas ile mutabakata varılmazsa orduda artık hizmet vermeyeceklerini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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İsrailli askerler duyurdu: Esir takası yapılmazsa orduda görev yapmayacağız
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Haaretz Gazetesi'nde yer alan habere göre, İsrail ordusundaki 130 asker imzaladıkları mektupla Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetine esir takası yapması çağrısında bulundu.

Mektupta, Gazze saldırıların esirlerin geri getirilmesi sürecinin yanı sıra onların hayatını da tehlikeye attığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de esirlerin kurtarılması için düzenlediği saldırılarda, kurtarılan esirlerden daha fazlasının bu "operasyonlarda" öldüğüne işaret edildi.

"Kırmızı çizgi aşıldı"

Kendileri için "kırmızı çizginin aşıldığını" belirten askerler, Netanyahu hükümetinin esirlerin geri getirilmesine yönelik bir mutabakat konusunda çaba göstermezse orduda daha fazla hizmet vermeyeceklerini kaydetti.

Gazze'de Filistinli grupların elinde bir kısmı ölü olmak üzere 100'den fazla İsrailli esir olduğu belirtiliyor.

Getirdiği bazı şartlarla müzakere sürecini zora sokan Netanyahu, Hamas ile esir takasına engel olmakla suçlanıyor.

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