  3. İsveç: Rusya bizim hava sahamızı da ihlal edebilir
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Rusya'nın Polonya ve Estonya gibi ülkelerin hava sahalarındaki ihlallerin aynısını İsveç hava sahasında da yapabileceğini söyledi.

Kristersson, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Savunma Bakanı Pal Jonson ile birlikte İsveç'in güvenliği hakkında bir basın toplantısı düzenledi.

Polonya ve Estonya'dan sonra Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki havalimanlarında insansız hava araçlarının (İHA) görülmesini değerlendiren Kristersson, "Rusya, Polonya ve Estonya gibi ülkelerin hava sahalarındaki ihlallerinin aynısını İsveç hava sahasında da yapabilir. Polonya ve Estonya'daki ihlallerin arkasında Rusya'nın olduğuna dair net istihbarat bilgilerimiz var. Danimarka söz konusu olduğunda ise aynı teknik kanıtlara sahip değiliz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya en çok yardım eden komşu ülkeleri hedef aldığını aktaran Kristersson, "Danimarka'ya radar üniteleri ve askeri sınıf İHA savar sistemleri sağlayarak destek olacağız." dedi.

Dışişleri Bakanı Stenergard, son olaylar nedeniyle NATO içinde yoğun bir hareketlilik olduğunu ve NATO'nun Baltık ve İskandinav ülkeleriyle sürekli temas halinde olduğunu dile getirdi.

Savunma Bakanı Jonson, Rusya’nın Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından Avrupa’nın doğu kanadındaki savunmayı güçlendirmeyi amaçlayan "Eastern Sentry" adlı yeni askeri faaliyetine destek vereceklerini kaydetti.

 Rusya'nın hava sahası ihlalleri

Polonya, 9 Eylül'de Rusya'ya ait İHA'ların hava sahasını ihlal ettiğini, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.

Estonya'nın sahasının da 19 Eylül'de Rus jetlerince ihlal edildiği, NATO müdahalesi sonucunda uçakların durdurulduğu bildirilmişti.

