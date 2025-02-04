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İsveç'te okula saldırı: Çok sayıda ölü var

İsveç polisi, Örebro kentindeki Risbergska Okulu'na düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve saldırganın da ölenler arasında olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı.

Haber Merkezi
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İsveç'te okula saldırı: Çok sayıda ölü var
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İsveç'in Örebro kentindeki Risbergska Okulu'na düzenlenen silahlı saldırıda bilanço netleşti. İsveç polisi, düzenlediği basın toplatısında, daha önce 5 yaralının olduğunu açıkladığı saldırıda yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek, yaralı sayısı hakkında yeni bir bilgi paylaşmadı.

Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini aktaran polis, saldırganın hayatını kaybedenlerin arasında olduğunu değerlendirdiklerini ve başka saldırı beklemediklerini ifade etti.

Saldırganın herhangi bir çeteyle bağlantısı olmadığını belirten polis, saldırının terör saikiyle yapıldığına inanmadıklarını söyledi. Polis, saldırganın yalnız olduğunu düşündüklerini ve soruşturmanın henüz çok erken aşamalarda olduğunu belirtti.

Öte yandan polis, daha önce yaptığı açıklamada, saldırganın saldırıda yaralanan 5 kişi arasında olduğunu değerlendirdiklerini belirtmişti.

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