İsviçre marketleri dünya devine kızdı rafları Türk markasıyla doldurdu!

Tamer IŞITIR

İsviçre’nin önde gelen süpermarket zincirleri, Coca Cola ürünlerindeki yüksek fiyat baskısı nedeniyle tedariki durdurdu. Amerikan deviyle ticari ilişkileri uzun süredir gergin seyreden İsviçreli perakendeciler çareyi Türk markası Uludağ Gazoz’da buldu. Ülkenin en büyük market zinciri Migros, Sprite ve Fanta'yı raflarından kaldırırken, boşluğu Bursa'da üretilen Uludağ Gazoz’un iki içeceğiyle doldurdu.

Migros, müşterilerine Coca Cola için, "Maalesef bu ürün şu anda mevcut değil. Tedarikçiyle görüşmelerimiz sürüyor" yorumunu yaparken, Uludağ Gazoz için ise, "İki içecek 10 yıldan uzun süredir piyasada. İçecekler Türkiye'de çok belirli bir müşteri grubuna hitap ediyor" diyor.

Daha ucuza ithalat yapıyoruz

İsviçreli Blick gazetesinin haberine göre yerel tedarikçiyle Ocak ayından beri sıkıntı yaşayan Migros, Zürih’teki yeni stokları Türk markasından temin ediyor. Ülkedeki en büyük üçüncü zincir market Denner’ın da İsviçre’deki Coca Cola tesisinden alımları durdurduğu belirtilirken, şirket CEO’su Torsten Friedrich, "Yüksek fiyatlar nedeniyle siparişlerimizi yenilemedik. Diğer Avrupa ülkelerinden daha ucuz fiyatlarla ithalat yapıyoruz" diye konuştu.

Türkiye’de ise hem Coca Cola İçecek AŞ’nin hem Migros’un yönetiminin Anadolu Grubu’nda olması sebebiyle herhangi bir tedarik anlaşmazlığının yaşanması beklenmiyor.

Migros, Denner’ın aksine masadan kalkmadı

Ocak ayında tedarikçiyle yapılan görüşmelerde sonuç alınamaması nedeniyle stok sıkıntısı yaşandığını müşterilerine duyuran Migros’un, Coca Cola’yla müzakereleri sürdürdüğü bildiriliyor. Şirketin, Coca-Cola'nın ürettiği enerji içeceği Monster'ı Almanya'dan ithal ettiği paylaşılıyor. Şirket sözcüsü, paralel ithalatın ek lojistik ve idari yükler getirdiğine işaret ederken, "Ekonomik ve ekolojik nedenlerden dolayı bu sürdürülebilir bir çözüm değil" diyerek olası bir anlaşmaya açık kapı bırakıyor.