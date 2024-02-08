İtalya, göçmen faciasında Türk insan kaçakçısına ağır ceza verdi

Türk vatandaşı Gün Ufuk, Şubat 2023'te en az 94 kişinin öldüğü bir göçmen teknesi kazasındaki rolü nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ülkenin güneyindeki Crotone kentinde görülen davada yargıç, deniz yolculuğunun arkasındaki insan kaçakçılığı çetesinin organizatörü olmaktan suçlu bulunan Ufuk'un üç milyon euro para cezasına çaprıtılmasına hükmetti.

Ufuk'un teknenin kaptanı olduğu belirtildi

Savcılar, Ufuk'u Türkiye'den yola çıkan ve içinde 200'e yakın kişinin bulunduğu tekneye kaptanlık yapmakla suçlamıştı.

İtalyan basınına göre, tekne faciasında hayatını kaybedenlerden en az 35'i çocuktu.

Trajik kazada tekne, fırtınalı havanın da etkisiyle İtalya'nın güneyindeki Cutro kasabası açıklarında resiflere çarparak parçalanmış ve içindeki onlarca kişi ölmüştü.

Gün Ufuk ise suç işlediği iddiasını reddederek 'Türkiye'deki siyasi zulümden kaçmaya çalıştığı' için teknede bulunduğunu ileri sürdü.

Şahıs, geçen yılın mart ayında İtalya sınırından kaçtıktan sonra Avusturya'da tutuklanmıştı.

Facianın ardından Roma hükümeti tarafından getirilen daha sert hükümler, bu suç için 30 yıla kadar ceza verilmesinin önünü açıyor.

Avukatı kararı temyize taşıyacak

Reuters'ın haberine göre Ufuk'un avukatı Salvatore Falcone, müvekkilinin acil servislerin duruma yeterince acil müdahale edememesinin günah keçisi olduğunu dile getirdi. Falcone, kararı temyize götüreceklerini de belirtti.

Gemi kazası İtalya'nın en kötü göçmen teknesi felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Kamuoyunda büyük tepkilere yol açan olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmada hem İtalyan hükümeti hem de Avrupa Birliği sınır koruma ajansı Frontex, kazadaki rolleri konusunda yalan beyanda bulunmakla suçlanmıştı.