İzlanda Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

İzlanda Merkez Bankası'ndan (SI) yapılan açıklamaya göre, gösterge bir hafta vadeli mevduat faiz oranı yüzde 6,50'den yüzde 7,50'ye çıkarıldı.

SI, bir önceki toplantısında faizi 50 baz puan yukarı çıkarmıştı.

SI'dan yapılan açıklamada, enflasyonist baskıların hala artmakta ve fiyat artışlarının her zamankinden daha yaygın hale gelmekte olduğuna dikkat çekilerek, "Manşet enflasyon şu anda yüzde 10,2 ve çekirdek enflasyon yüzde 7,2; uzun vadeli enflasyon beklentileri hala hedefin oldukça üzerinde bulunuyor." değerlendirmesi yaptı.

Banka, görünümün, konut piyasası soğumuş olsa da, enflasyonun yakın gelecekte Şubat ayında tahmin edilenden daha yüksek olacağı yönünde olduğuna işaret etti.

SI, "GSYH büyümesi 2022'de güçlüydü ve yerel ekonominin uzun vadede sürdürebileceği seviyenin çok üzerindeydi. İç talep, Şubat ayında öngörülenden daha fazla büyüdü ve göstergeler, 2023'ün başında tahmin edilenden daha güçlü olduğuna işaret ediyor. Ayrıca, işgücü piyasası çok sıkı." açıklaması yaptı.

Banka, politika araçlarını daha dengeli bir ekonomi sağlamak ve enflasyonu tekrar hedefe getirmek için uygulayacaklarını belirtti.