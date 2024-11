Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem!

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremle ilgili can ve mal kaybı bildirimi yapılmadı. Yetkililer deprem sonrası olası kayıp ihtimalleriyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

