Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem!
Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 6,1 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem sonrası çalışmalar sürüyor
Depremle ilgili can ve mal kaybı bildirimi yapılmadı. Yetkililer deprem sonrası olası kayıp ihtimalleriyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
⚠Preliminary info: #earthquake (#地震) about 70 km NW of #Hakui (#Japan) 2 min ago (local time 22:46:56)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:— EMSC (@LastQuake) November 26, 2024
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