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Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem!

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 6,1 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem!
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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Deprem sonrası çalışmalar sürüyor

Depremle ilgili can ve mal kaybı bildirimi yapılmadı. Yetkililer deprem sonrası olası kayıp ihtimalleriyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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