Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıkları olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Birçok bölgede şiddetli şekilde hissedilen ve kısa süreli paniğe yol açan depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) sarsıntının yerel saat ile 16.43’te 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi.

Sarsıntının ardından Miyazaki, Kochi, Oita, Kagoshima ve Ehime eyaletleri için tsunami uyarısı yayınlanırken, yüksekliği 1 metreyi bulan dalgaların oluşabileceği aktarıldı. Kıyı kesimlerde yaşayan sakinlere üst katlara ve yüksek kesimlere çıkma çağrısı yapıldı, Kyushu Adası’nda da hızlı tren seferleri iptal edildi.