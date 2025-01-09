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Japonya'da ilk hasat şitaki mantarı 2 bin 200 dolara satıldı

Japonya'da deprem bölgesinde yetişen ilk hasat "nototemari" cins şitaki (şiitake) mantarı 350 bin yene (2 bin 200 dolar) müşteri buldu.

Haber Merkezi
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Japonya'da ilk hasat şitaki mantarı 2 bin 200 dolara satıldı
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Japon ulusal basınındaki habere göre, ülkede ünlü "nototemari" cins şitaki mantarının, sezonun açılış mezatındaki fiyatı dikkati çekti.

Ocak 2024 depremlerinin meydana geldiği Noto Yarımadası'nda yetiştiriciler, hasat ettiği şitaki tip mantarlarını ilk mezatta sundu.

8 santimetre şapka genişliği ve 3 santimetre kalınlık şartı aranan mezat incelemesinde, dört bölgenin şitakisi "nototemari" unvanı kazandı.

Nototemari" cins şitaki 350 bin yene satıldı

İşikawa eyaletinin başkenti Kanazawa'da düzenlenen ilk mezatta 6 adet "nototemari" cins şitaki, 350 bin yene (2 bin 200 dolar) satıldı.

"Zorluklara rağmen güzel ürün"

Mezat organizatörlerinden Hinoşita Yoşikatsu, açıklamasında, deprem bölgesinde seçkin ürünlerin yetiştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Hinoşita, "İnsanların bu mantarları yerken zorluklara rağmen böylesine güzel bir ürünün yetiştirilebildiğini düşünmelerini istiyorum" dedi.

Bölgede şiddetli depremler yaşanmıştı

1-5 Ocak 2024 döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen depremler meydana gelmişti.

İşikava Eyalet Valiliğine göre depremler ile takip eden yangın ve yerel sağlık koşullarının yetersizliğinden en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Çok sayıda evin yıkıldığı depremde, altyapı sorunu nedeniyle su ve elektrik kesintileri yaşanmış ve yerel turizm olumsuz etkilenmişti.

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