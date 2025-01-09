  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Güney Kore ve ABD arasında nükleer anlaşma
Takip Et

Güney Kore ve ABD arasında nükleer anlaşma

Güney Kore ve ABD arasında nükleer ihracat ve işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güney Kore ve ABD arasında nükleer anlaşma
Takip Et

Güney Kore ve ABD, iki ülke arasındaki nükleer ihracatla işbirliğine ilişkin temel ilkeleri içeren mutabakat zaptı imzaladı.

Güney Kore Sanayi Bakanı Ahn Duk-geun ile ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un katıldığı imza töreninde, iki ülkenin dışişleri bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

Tören kapsamında, iki ülke arasında nükleer enerji üretimi ve ilgili teknolojilerde kullanılan malzemeyle ekipmanın satışı ve nükleer enerji alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptına imza atıldı.

Taraflarca yapılan ortak açıklamada, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusundaki karşılıklı kararlılık vurgulanırken anlaşmayla ülkeler arası nükleer teknoloji ihracatının güçleneceği belirtildi.

Almanya'nın ihracatı artarken, ithalatı düştüAlmanya'nın ihracatı artarken, ithalatı düştüKüresel Ekonomi

 

Dünya
Lübnan Meclisi'nde 2 yılın ardından yapılan ilk oturumda yeni cumhurbaşkanı yine seçilemedi
Lübnan Meclisi'nde 2 yılın ardından yapılan ilk oturumda yeni cumhurbaşkanı yine seçilemedi
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda fiber optik dronlar kilit rol oynuyor: Düşürülemiyor, hedefleri yok ediyor
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kilit rol oynuyor: Düşürülemiyor, hedefleri yok ediyor
Dünya Doktorları, Suriye’de yerinden edilenler için "eve dönüş ihtiyaç analizi raporu" yayınladı
Dünya Doktorları, Suriye’de yerinden edilenler için "eve dönüş ihtiyaç analizi raporu" yayınladı
Ermenistan hükümeti, AB üyelik sürecini başlatacak tasarıyı onayladı
Ermenistan hükümeti, AB üyelik sürecini başlatacak tasarıyı onayladı
İran'da enerji krizi derinleşiyor
İran'da enerji krizi derinleşiyor
Japonya'da ilk hasat şitaki mantarı 2 bin 200 dolara satıldı
Japonya'da ilk hasat şitaki mantarı 2 bin 200 dolara satıldı