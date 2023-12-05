Jerusalem Post, Erdoğan'ı hedef aldı

The Jerusalem Post (JP) gazetesi, başyazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklamalarını ve İsrail-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. "Türkiye'nin eylemlerinin ardından artık Bay İyi Adam değil" başlıklı yazıda, "İsrail, görüntüde Türkiye'yle büyüyen bir ilişki görüyordu; ancak 7 Ekim'den sonraki tepkisinden geri dönüş olmayacak" denildi.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke arasında 'yapılan görüşmelere, dostane karşılıklı ziyaretlere ve yakın zaman öncesine kadar ısınıyormuş gibi görünen ilişkilere rağmen bir kez daha İsrail ve Türkiye'nin yakın zamanda, en azından kendi döneminde müttefik olamayacağını kesin olarak, net bir şekilde gösterdiğini' ifade etti.

Söylemini tutarlı olarak sürdürüyor

Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan "Gazze kasabı" olarak bahsettiğini ve savaş suçlarından yargılanacağını söylediğini hatırlatan gazete, 7 Ekim'den bu yana Erdoğan'ın bu söylemi 'tutarlı bir biçimde sürdürdüğünü' kaydetti.

7 Ekim'in hemen ardından Türkiye'nin Hamas'ın saldırısı sonucu yaşanan sivil ölümleri kınadığını ancak İsrail'e de itidalli davranma çağrısı yaptığını belirten JP, çatışmaların ilk haftasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Hamas lideri İsmail Haniye ile rehinelerin serbest bırakılması konusunda telefonda görüştüğünü, bunun bu süreçte 'Türkiye'nin en dostane davranışı' olduğunu ve bunun bir benzerinin bir daha yaşanmadığını ifade etti.

Batı ülkelerini de ağır şekilde eleştiriyor

Bu telefon görüşmesinden sonra Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki 'savunma amaçlı askeri harekatını' kınamayı 'tutarlı bir biçimde sürdürdüğünü' aktaran gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ı 'terör örgütü' olarak nitelendirmediğini, ardından İsrail'i 'savaş suçu işlemek' ile suçladığını hatırlattı.

İki ülkenin diplomatlarını karşılıklı olarak ülkelerine geri çağırdığını da anımsatan The Jerusalem Post, Erdoğan'ın saldırılarının yalnızca İsrail'i hedef almadığını, esasında Yahudi devletine herhangi bir şekilde desteğini dile getiren herhangi bir ülkeyi aralarında 'topyekun Batı da olmak' üzere sert bir şekilde eleştirdiğini belirtti.

İlişkiler yakın zamanda tamir edilemeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ve Netanyahu'yu eleştiren ifadelerinden örnekler veren gazete, "Bu açıklamalardan geri dönüş yok" değerlendirmesinde bulunarak başyazısını şöyle sürdürdü: "İsrail, ilişkilerinde 2008 yılında yaşanan krizin ardından Türkiye ile ilişkilerinin görüntüde büyüdüğünü görmüştü. İsrail, Erdoğan'ın geçmişte yaptığı tuhaf açıklamaları ilişkilerin ısınması için geride bırakmaya istekli olsa da son açıklamaları yakın zamanda tamir edilmeyecek bir kırılmanın sinyalini veriyor."

'Bu savaş sırasında, hatta savaşa giden süreçte İsrail hükümetinin eylemlerini eleştirmek' ile 'İsrail devleti ile liderinin savaş suçlusu olduğunu' söylemenin iki farklı şey olduğunu belirten gazete, başyazısına şu sözlerle son verdi: "Uluslararası ilişkilerde meşru eleştiri için fazlaca alan vardır ama bu eleştiri değil; bu, eylemlerinin hiçbir sonuç doğurmayacağını düşünen bir liderin umutsuz çığlığı. İsrail ve uluslararası toplumun ona durumun bu olmadığını göstermesinin zamanı geldi."