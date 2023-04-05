Kanada, ChatGPT hakkında soruşturma başlattı

Gizlilik Denetleme Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ABD'li OpenAI şirketi hakkındaki soruşturmanın, "kişisel verilen izinsiz olarak toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi" şikayetleri üzerine başlatıldığı aktarıldı.

The Canadian Press'in haberine göre, soruşturmanın detaylarına ilişkin şu aşamada bilgi paylaşılmayacağı kaydedilen açıklamada, soruşturmanın sonuç raporunun kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Kanada'da kişisel verilerin korunmasından sorumlu Denetçi Philippe Dufresne de açıklamasında, yapay zeka ve kişisel verilerin korunması üzerindeki etkilerinin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, hızlı hareket eden teknolojik gelişmelerin önünde kalmaları gerektiğini belirtti.