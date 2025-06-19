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Netanyahu: Savaşın kişisel bedelleri var, oğlumun düğününü iptal ettik!

İsrail Başbakanı Netanyahu, savaşın kişisel bedelleri olduğunu ve ailesinin de bu durumdan etkilendiğini belirtti.

Haber Merkezi
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Netanyahu: Savaşın kişisel bedelleri var, oğlumun düğününü iptal ettik!
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İran füzesi tarafından vurulan Beerşeba'daki Soroka Tıp Merkezi'ni gezen İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail-İran çatışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, Hamaney'e yönelik olarak, "Kimse dokunulmaz değildir, tüm seçenekler masada" ifadelerini kullandı.

"İsrail için iyi olanı yapacağım"

The Times of Israil'de yer alan habere göre İsrail Başbakanı, ABD'nin savaşa müdahil olup olmaması konusunun "Başkan Trump'ın kararı" olduğunu söyledi.

"O, Amerika için iyi olanı yapacaktır, ben de İsrail için iyi olanı yapacağım" diyen Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın "oyunu bildiğini" de sözlerine ekledi.

İsrail'in gerektiğinde tüm görevi tek başına yerine getirme kabiliyetine sahip olduğunu vurgulayan Netanyahu, "Bu operasyonun sonunda İsrail üzerinde ne bir nükleer tehdit ne de bir balistik tehdit kalmayacak" dedi.

"Savaşta herkes kişisel bir bedel öder"

Netanyahu ayrıca, savaşta herkesin kişisel bir bedel ödediğini ve bunun kendi ailesini de es geçmediğini söyledi. İsrail Başbakanı konuya ilişkin olarak oğlunun düğününün iptal edilmesini örnek gösterdi.

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