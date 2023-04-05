Bill Gates’ten Musk’a cevap: Durdurmak sorunları çözmez

Elon Musk, bir grup yapay zeka uzmanı ve teknoloji sektörü yöneticileri ile birlikte yapay zeka gelişiminin durdurulmasına ilişkin bir açık mektup imzalamıştı. Mektupta gelişmiş yapay zekanın (AI) topluma ve insanlığa olan risklerine vurgu yaparak, OpenAI'ın yeni piyasaya sürdüğü yapay zeka sohbet robotu GPT-4'ten daha güçlü bir sistem geliştirmeye altı ay ara verilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Şimdi bu tartışmaya Microsoft'un Kurucu Ortağı Bill Gates de katıldı.

Gates, "Belirli bir gruptan duraklamasını istemenin zorlukları çözdüğünü sanmıyorum" şeklinde konuştu. Teknoloji devinin CEO'su, bir duraklamanın küresel olarak etkilerini tahmin etmenin çok zor olduğunu, bu sebeple araştırmaları duraklatmak yerine AI'deki gelişmelerin en iyi nasıl kullanılacağına odaklanmanın daha iyi olacağını vurguladı.

Gates AI'nın yükseliş destekçisi olduğunu vurguladı ve onu internet veya cep telefonları kadar devrimci olarak nitelendirerek, "Açıkçası bu şeylerin çok büyük faydaları var. Yapmamız gereken zorlukları belirleyerek ona göre gelişmeleri takip etmek gerekiyor" dedi.

Herhangi bir duraklamanın ayrıntılarının uygulanmasının karmaşık olacağını da vurgulayan Gates, "Kimin durabileceğini söylediklerini gerçekten anlamıyorum, dünyadaki her ülke durmayı kabul eder mi ve neden durmalı?" şeklinde açıklamalarda bulundu.