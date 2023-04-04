Park cezasını ChatGPT ile iptal ettirdi

Birleşik Krallık'ta bir öğrenci, hatalı park cezasına yapay zeka sohbet botu ChatGPT kullanarak itiraz etti. İtirazı kabul edilen Millie Houlton 60 sterlinlik (yaklaşık 1500 TL) cezayı ödemekten kurtuldu.

BBC'nin haberine göre, Houlton, arabasının bulunduğu yere park etme izni olduğunu söyledi. Bu yüzden cezanın hatalı olduğunu savunan 22 yaşındaki öğrenci, itiraz dilekçesinde kendisini iyi ifade edemeyeceğini düşünüp ChatGPT'ye başvurdu.

Houlton, "Cezanın nerede ve nasıl verildiği, neden yanlış olduğuyla ilgili bütün detayları girdim. Mükemmel şekilde hazırlanmış bu kişiselleştirilmiş yanıt dakikalar içinde geldi" diye konuştu.

York Belediyesi'ne bu yanıtla başvuran öğrenci cezanın iptal edilmesini sağladı. Genç kadın, ChatGPT olmasaydı cezanın iptalini sağlayamayacağını belirtti.

İçerik yazarlığı yaparken de yapay zekalı sohbet botundan yararlandığını belirten Houlton, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına yazdığı yazılarda ve gönderdiği e-postalarda bile ChatGPT kullandığını belirtti.

Houston sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarım da mektup yazmalarına yardım etmesi için artık ChatGPT kullanmaya başladı. Bazı korku hikayeleri duydum ama doğru şekilde kullanabilirsen gerçekten iyi."

Son dönemde gündemden düşmeyen ChatGPT'nin ilk sürümü geçen yıl yayımlanmıştı. Şirket, kısa süre önce sohbet botunun yapay zeka destekli yeni dil modeli GPT4'ün geliştirildiğini de duyurmuştu.