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Kanada'da araç festival alanındaki kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen sokak festivaline bir sürücünün aracıyla dalması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Araç sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, ölen ve yaralananların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Haber Merkezi
AA
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Kanada'da araç festival alanındaki kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
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Kanada'nın Vancouver kentinde bir kişinin aracını sokak festivalindeki kalabalığa sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu bildirildi.

Vancouver Polis Departmanı, sosyal medya platformu X'ten olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bir sürücünün, yerel saatle 20:00 sularında aracıyla Filipinli topluluğun sokak festivalindeki kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, ölen ve yaralananların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Öte yandan, sosyal medyadaki görüntülerde yerde en az yedi yaralının olduğu görülüyor.

Video: X (@Awesome_Jew_)

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