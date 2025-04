Kanada'da araç festival alanındaki kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Kanada'nın Vancouver kentinde bir kişinin aracını sokak festivalindeki kalabalığa sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu bildirildi.

Vancouver Polis Departmanı, sosyal medya platformu X'ten olaya ilişkin açıklama yaptı.

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3