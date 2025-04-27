Kanada'da araç festival alanındaki kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Kanada'nın Vancouver kentinde bir kişinin aracını sokak festivalindeki kalabalığa sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu bildirildi.

Vancouver Polis Departmanı, sosyal medya platformu X'ten olaya ilişkin açıklama yaptı.

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3 — Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025

Açıklamada, bir sürücünün, yerel saatle 20:00 sularında aracıyla Filipinli topluluğun sokak festivalindeki kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, ölen ve yaralananların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Öte yandan, sosyal medyadaki görüntülerde yerde en az yedi yaralının olduğu görülüyor.

Video: X (@Awesome_Jew_)