Kulis: AK Parti kaynakları, DEM Parti'nin taleplelerine ne dedi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde şekillenen ve iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni açılım sürecinde, teröristbaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat’ta silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısında bulunmuştu. Bu çağrının ardından, DEM Parti İmralı Heyeti geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Saray’da ziyaret etti, ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir görüşme gerçekleştirdi.

PKK’nın silah bırakması an meselesi

Yeni açılım sürecinde gözler şimdi, silah bırakma ve fesih çağrısına çevrildi. İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını alması an meselesi…

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, sürecin takviminde herhangi bir gecikme yaşanmayacağı kaydedildi.

Buna göre, Irak ve Suriye’de özel teslim noktaları oluşturulacak. Türkiye, Suriye ve Kuzey Irak yönetimlerinin gözetiminde silahlar toplanacak ve envantere kaydedilecek. Teslimatların ardından örgütün terör faaliyetlerini tamamen sonlandırıp sonlandırmadığı takip edilecek.

Teröristbaşı Öcalan’ın İmralı’daki koşullarında bazı değişiklikler yapılabileceği gündemde

DEM Parti cephesi bir süredir teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki koşullarının iyileştirilmesi yönünde taleplerde bulunuyor. Silahların bırakılmasının ardından teröristbaşı Öcalan’ın İmralı’daki koşullarında bazı değişiklikler yapılabileceği gündemde. Özellikle, farklı kesimlerden ziyaretçilere izin verilmesi ve sekretarya desteği sağlanması gibi adımlar değerlendiriliyor.

Konuyla ilgili AK Parti kaynaklarının “Öncelik silah bırakmadır, diğer talepler gelişmelere göre değerlendirilecek” dediği öğrenildi.

DEM Parti cezaevlerinde bulunan terör suçlularına infaz indirimi sağlanması önerisini gündeme taşıdı. Ancak AK Parti kaynakları, silah bırakma gerçekleşmeden bu tür taleplerin ele alınmayacağını vurguladı ve şu görüşü paylaştı: “Önce fesih ve silah bırakma gerçekleşmeli, sonra her konu masaya yatırılır.”