Kara para aklamayla mücadele başkanı gözaltına alındı: Evinin duvarlarında 20 milyon Euro bulundu

Gözaltı kararı, Ekvador'dan gönderilen bir kargo konteynerinde 13 ton uyuşturucu bulunmasının ardından İspanya'nın şimdiye kadarki en büyük kokain baskınıyla bağlantılı.

İspanyol medyasına göre, ekonomik suçlar biriminden sorumlu polis şefi, ülkenin en büyük kokain baskınıyla ilgili soruşturma kapsamında, evinin duvarlarında saklanmış 20 milyon Euro (730,44 milyon Türk Lirası) bulunmasının ardından gözaltına alındı.

Yetkililer, geçen hafta Óscar Sánchez Gil'in, aralarında başkent Madrid'de polis memuru olan partnerinin de bulunduğu 15 kişiyle birlikte gözaltına alındığını bildirdi.

Gil yakın zamana kadar ulusal polis teşkilatının dolandırıcılık ve kara para aklamayla mücadele biriminin başındaydı.

İspanyol medyasına konuşan emniyet kaynakları, polisin Sanchez Gil ve ortağının Madrid'in doğusunda küçük bir kasaba olan Alcala de Henares'teki evlerinin duvar ve tavan aralarında gizlenmiş 20 milyon Euro bulunduğunu ve Gil'in ofisinde de 1 milyon Euro (36,52 milyon Türk Lirası) ele geçirildiğini aktardı.

Kaynaklar, gözaltına alınanların uyuşturucu kaçakçılığı, rüşvet, kara para aklama, yolsuzluk ve suç örgütü kurmakla suçlandığını belirtti.

Gözaltılar, geçen ay Ekvador'dan İspanya'nın güneyine gönderilen bir kargo konteynerindeki muzların içine gizlenmiş 13 ton kokainin ele geçirilmesiyle bağlantılı. Polise göre bu baskın Avrupa'da kaydedilen en büyük ikinci, dünya çapında ise en büyük baskınlardan biriydi.

İspanyol polisi, Ekvador'un en büyük şehri Guayaquil'den gelen konteynerin İspanya'nın güneyindeki Algeciras limanında denetlendiğini duyurdu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, baskının ardından Madrid ve Alicante'de beş ev ve ofisi arayan polisler, ithalatçı ile Sanchez Gil arasındaki bağlantıları ortaya çıkardı.

El Mundo'ya göre Sanchez Gil daha önce ulusal polisin narkotik bölümünde çalışmış ve ilk olarak uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ettiği iddia edilen suç şebekelerinin patronlarıyla temas kurmuştu. Gazeteye göre polis şefi, daha sonra uyuşturucu çetelerine Ekvador'dan kokain kaçırırken polis kontrollerinden nasıl kaçacaklarını gösterdi.

Polis kaynakları, İspanyol medyasına yaptıkları açıklamada, Sanchez Gil ve ortağının evinde ele geçirilen paranın son kokain baskınından elde edilen gelir değil, suç çeteleriyle işbirliği yaparak birkaç yıl boyunca elde ettikleri kazanç olduğunu bildirdi.

Geçen hafta Algeciras'ta bulunan 13 ton kokainin açıklanmasının ardından, narkotik polis şefi Antonio Jesus Martinez uyuşturucunun "Avrupa'da dağıtılmak üzere planlandığını" söyledi.

Avrupa ülkeleri, çoğunlukla Latin Amerika'dan AB konteyner limanlarına kaçırılan kokain de dahil olmak üzere sert uyuşturucuların artan akınıyla mücadele ediyor.