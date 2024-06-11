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Kaybolan uçağın enkazı bulundu: Kurtulan yok

Dün kaybolan ve Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima'nın da olduğu uçağın enkazının bulunduğu ve kurtulan olmadığı açıklandı.

Haber Merkezi
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Kaybolan uçağın enkazı bulundu: Kurtulan yok
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Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, dün kaybolan ve Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan uçağın enkazının bulunduğunu ve kurtulan olmadığını açıkladı.

Malavi Devlet Başkanlığı Ofisinden dün yapılan açıklamada, Chilima ve beraberindeki 9 yolcuyu taşıyan askeri uçakla irtibatın kesildiği bildirilmişti.

 

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