Kazakistan'da eşini döverek öldüren eski bakan Kuandık Bişimbayev'e 24 yıl hapis

Duruşma sırasında izletilen kamera görüntülerinde Kuandık Bişimbayev'in eşi 31 yaşındaki Saltanat Nukenova'yı defalarca yumruklayıp tekmelediği ve yarı çıplak bir halde saçlarından sürükleyerek daha sonra ölü bulunduğu bir odaya götürdüğü görülüyor.

Euronews'in haberine göre Kazakistan'da eski Ekonomi Bakanı Kuandık Bişimbayev, eşini öldürme suçlamasıyla yargılandığı davada 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son iki aydır görülen duruşmaları canlı yayınlanan dava, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in ülkede kadın haklarının güçlendirileceği yönündeki mesajlarının turnusol testi mahiyetinde görülüyordu.

Ülke yetkilileri, uzun süredir elit kesimin artık hukukun üstünde olmadığı mesajını vermeye çalışıyor.

Ulusal medyanın geniş yer ayırdığı Astana Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, 44 yaşındaki Bişimbayev "işkence" ve "cinayetten" suçlu bulundu.

Mahkeme, eski bakanı, eşini öldürmek suçlamasıyla 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Duruşma sırasında izletilen kamera görüntülerinde Kuandık Bişimbayev'in eşi 31 yaşındaki Saltanat Nukenova'yı defalarca yumruklayıp tekmelediği ve yarı çıplak bir halde saçlarından sürükleyerek daha sonra ölü bulunduğu bir odaya götürdüğü görülüyor.

Ayrıca Bişimbayev'in cep telefonunda, 9 Kasım 2023 sabahı bilincini kaybetmeden önceki son saatlerde, gözle görülür şekilde morarmış ve kanlar içindeki Nukenova'ya hakaret ettiği ve aşağıladığı videolar da bulundu.