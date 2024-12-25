'Kel kartal' ABD'nin ulusal kuşu ilan edildi

Amerikan ideallerini temsil eden ve ABD simgelerinden olan "kel kartal" resmi olarak ülkenin ulusal kuşu ilan edildi.

Joe Biden yasa tasarısını imzaladı

Axios sitesinin haberine göre, 240 yılı aşkın bir süredir ABD'nin simgelerinden olan kel kartal, Biden'ın imzaladığı yasa tasarısıyla resmen ülkenin ulusal kuşu oldu. Kuzey Amerika'ya özgü kel kartal, resmi belgelerde kullanılmasına rağmen bugüne kadar resmi olarak ülkenin ulusal kuşu ilan edilmemişti.

1782'den bu yana kullanılıyor

ABD resmi belgelerinde 1782'den bu yana yer alan kel kartal sembolü, başkanlık bayrağı, askeri nişanlar ve para birimi dahil birçok yerde kullanılıyor.

Ulusal Kuş Girişimi'nin eş başkanı olan Preston Cook'un açıklamasına göre , Kel Kartal, 1782'den bu yana Amerikan ideallerini sembolize ediyor.

Cook, "Bu yasa ile onun tarihi rolünü onurlandırıyor ve ulusal kuşumuz ve ulusal kimliğimizin bir simgesi olarak yerini sağlamlaştırıyoruz" dedi.

Benjamin Franklin kartalın görünümüne karşı çıkmış

Franklin Enstitüsü'ne göre, kurucu baba Benjamin Franklin, kızına yazdığı bir mektupta kel kartalın görünümüne karşı çıkmış ve kartalı "kötü ahlaki karaktere sahip bir kuş" olarak tanımlamıştı

Biden toplam 50 yasa tasarısını imzaladı

Öte yandan görev süresinin sonuna yaklaşan Biden, "kel kartalı" ülkenin ulusal kuşu ilan eden yasa tasarısı da dahil toplam 50 yasa tasarısını imzaladı.

Bunlar arasında Kongre üyelerinin belirli suçlardan hüküm giymeleri durumunda emekli maaşı almalarını engelleyen bir tasarı da yer alıyor.

İmzalanarak yasalaşan tasarılar arasında ayrıca, "Kurumsal Çocuk İstismarını Durdurma Yasası" da bulunuyor.